Что сейчас торгуется у ROXONN?

Текущая цена: ₽0.092446473319458720000, с изменением цены за последние 24 часа на --%.

Привлекает ли ROXN внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории XDC Ecosystem.

Насколько ликвиден рынок ROXONN?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно ROXN?

При наличии 18171057.0 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как ROXONN соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽0.365495592779969344000 и ATL — ₽0.076577449381678784000 служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется ROXONN?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность ROXONN.