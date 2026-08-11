Сегодняшняя цена Gains

Текущая цена Gains (GAINS) сегодня составляет $ 0.00252459 с изменением 0.80% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GAINS на USD составляет $ 0.00252459 за GAINS.

На данный момент Gains занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 146,697, при оборотном предложении 58.11M GAINS. В течение последних 24 часов, GAINS торговался в диапазоне от $ 0.00252064 (минимум) до $ 0.00255499 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.86, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GAINS изменился на -- за последний час и на -2.66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.20.

Рыночная информация Gains (GAINS)

Рыночная капитализация $ 146.70K$ 146.70K $ 146.70K Объем (24Ч) $ 1.20$ 1.20 $ 1.20 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 252.46K$ 252.46K $ 252.46K Оборотное предложение 58.11M 58.11M 58.11M Общее предложение 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Gains составляет $ 146.70K, при 24-часовом объеме торгов $ 1.20. Циркулируещее обращение GAINS составляет 58.11M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 252.46K.