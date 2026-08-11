Сегодняшняя цена Fishing Frenzy

Текущая цена Fishing Frenzy (FISH) сегодня составляет $ 0.00123127 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FISH на USD составляет $ 0.00123127 за FISH.

На данный момент Fishing Frenzy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 337,966, при оборотном предложении 275.01M FISH. В течение последних 24 часов, FISH торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00483823, тогда как исторический минимум составил $ 0.0011024.

В краткосрочной перспективе FISH изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 45.75.

Рыночная информация Fishing Frenzy (FISH)

Рыночная капитализация $ 337.97K$ 337.97K $ 337.97K Объем (24Ч) $ 45.75$ 45.75 $ 45.75 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Оборотное предложение 275.01M 275.01M 275.01M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Fishing Frenzy составляет $ 337.97K, при 24-часовом объеме торгов $ 45.75. Циркулируещее обращение FISH составляет 275.01M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.23M.