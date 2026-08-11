Сегодняшняя цена Wrapped Ronin

Текущая цена Wrapped Ronin (WRON) сегодня составляет $ 0,051316 с изменением 3,90% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WRON на USD составляет $ 0,051316 за WRON.

На данный момент Wrapped Ronin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 3 396 868, при оборотном предложении 66,21M WRON. В течение последних 24 часов, WRON торговался в диапазоне от $ 0,051037 (минимум) до $ 0,053353 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,130603, тогда как исторический минимум составил $ 0,0459503.

В краткосрочной перспективе WRON изменился на -0,31% за последний час и на +6,53% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 259,32K.

Рыночная информация Wrapped Ronin (WRON)

Рыночная капитализация $ 3,40M$ 3,40M $ 3,40M Объем (24Ч) $ 259,32K$ 259,32K $ 259,32K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 3,40M$ 3,40M $ 3,40M Оборотное предложение 66,21M 66,21M 66,21M Общее предложение 66 208 693,52283172 66 208 693,52283172 66 208 693,52283172

Текущая рыночная капитализация Wrapped Ronin составляет $ 3,40M, при 24-часовом объеме торгов $ 259,32K. Циркулируещее обращение WRON составляет 66,21M, а общее предложение – 66208693.52283172. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,40M.