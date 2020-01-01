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Топ токенов категории Экосистема Polygon zkEVM по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Polygon zkEVM. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,084.65
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
3
Линк
Линк
LINK
$ 8.3
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.454
+0.28%
-0.07%
+2.32%
$ 511.26M
$ 268.52K
5
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,862.72
+0.02%
-0.02%
-0.41%
$ 116.00M
$ 285.29K
6
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 111.69M
$ 1.31M
7
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003607
+0.19%
-1.42%
+6.38%
$ 36.03M
$ 15.90M
8
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3108
-0.48%
-4.19%
+16.19%
$ 27.42M
$ 196.81K
9
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.104
-0.10%
-2.89%
+1.07%
$ 21.76M
$ 493.93K
10
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.07721
+0.14%
-0.00%
+3.70%
$ 19.65M
$ 2.96M
11
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.310329
-0.24%
-0.04%
+16.26%
$ 16.58M
$ 176.90K
12
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,367.24
0.00%
--
+2.46%
$ 16.35M
$ 23.47
13
balancer
balancer
BAL
$ 0.10761
+0.06%
-1.14%
+0.11%
$ 7.53M
$ 496.98K
14
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008189
+0.99%
-0.83%
+3.41%
$ 6.20M
$ 7.13M
15
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.706958
0.00%
--
+0.56%
$ 2.23M
$ 281.86
16
Antfarm Token
Antfarm Token
ATF
$ 0.067786
0.00%
--
+4.96%
$ 396.20K
$ 235.82
17
Smart Layer Network
Smart Layer Network
SLN
$ 0.00030996
0.00%
--
0.00%
$ 25.17K
$ 1.16

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Polygon zkEVM и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Polygon zkEVM представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 17 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $88.64B.
Какой токен из категории Экосистема Polygon zkEVM демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Polygon zkEVM, отслеживаемых на MEXC, USDC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.03% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Polygon zkEVM находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 17 токенов категории Экосистема Polygon zkEVM, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Polygon zkEVM относятся USDC, WBTC, LINK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Polygon zkEVM?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Polygon zkEVM составляет примерно $88.64B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Polygon zkEVM, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.