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Топ токенов категории Экосистема Mode по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Mode. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,033.3
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
3
Линк
Линк
LINK
$ 8.275
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,072.64
+0.25%
-0.76%
+1.06%
$ 3.38B
$ 0.04
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 6.48M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,015.86
+0.37%
-0.02%
+0.04%
$ 864.34M
$ 1.22M
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08782
+0.46%
-0.02%
-4.67%
$ 814.13M
$ 4.03M
9
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,692
+0.03%
-0.02%
-0.81%
$ 413.60M
$ 7.57K
10
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,424
+0.07%
-0.01%
-1.10%
$ 189.28M
$ 7.60K
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 111.69M
$ 1.31M
12
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,030.75
+0.31%
-0.02%
+0.23%
$ 86.45M
$ 133.75K
13
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003608
+0.19%
-1.42%
+6.38%
$ 36.03M
$ 15.90M
14
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,003.05
+0.13%
-0.01%
+0.07%
$ 35.48M
$ 5.41
15
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.69M
$ 700.03K
16
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.78
+0.56%
-0.02%
+63.00%
$ 17.65M
$ 71.29K
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.310329
-0.24%
-0.04%
+16.26%
$ 16.58M
$ 176.90K
18
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,367.24
0.00%
--
+2.46%
$ 16.35M
$ 23.47
19
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02627
-0.11%
-0.68%
+1.82%
$ 5.86M
$ 2.24M
20
Mode
Mode
MODE
$ 0.00014231
+0.41%
+2.39%
+242.26%
$ 1.10M
$ 58.11
21
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.998111
+0.06%
-0.01%
+0.14%
$ 1.09M
$ 75.24K
22
$ 0.001736
-0.06%
-8.26%
-12.34%
$ 1.05M
$ 68.02M
23
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998568
+0.01%
0.00%
-0.06%
$ 806.28K
$ 931.63K
24
Ice Open Network
Ice Open Network
ION
$ 0.000093
+4.40%
+21.79%
+55.74%
--
$ 460.13M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Mode и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Mode представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 24 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $99.77B.
Какой токен из категории Экосистема Mode демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Mode, отслеживаемых на MEXC, ION продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 21.79% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Mode находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 24 токенов категории Экосистема Mode, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Mode относятся USDC, WBTC, LINK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Mode?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Mode составляет примерно $99.77B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Mode, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.