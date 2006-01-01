Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Игровые блокчейны. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

Потенциал токенов Игровые блокчейны зависит от фундаментальных показателей конкретных проектов, рыночных условий и вашей личной толерантности к риску. MEXC предоставляет котировки в реальном времени, графики и аналитические инструменты, которые помогут вам оценить проекты Игровые блокчейны. Перед инвестированием всегда проводите собственное исследование.

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Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Игровые блокчейны составляет примерно $830.12M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

В настоящее время MEXC отслеживает 38 токенов категории Игровые блокчейны, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Игровые блокчейны относятся IMX, APE, WEMIX. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.

Среди токенов категории Игровые блокчейны, отслеживаемых на MEXC, PYR продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 6.24% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.

Токены категории Игровые блокчейны представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 38 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $830.12M.

Что такое токены категории Игровые блокчейны и почему они так популярны?

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Включение цифровых активов в сектор Игровые блокчейны, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.