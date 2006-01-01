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Топ токенов категории Игровые блокчейны по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Игровые блокчейны. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1118
0.00%
+0.18%
+1.26%
$ 224.60M
$ 508.62K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1331
+0.15%
-1.12%
-0.08%
$ 131.90M
$ 1.07M
3
$ 0.1924
-0.21%
-3.86%
-3.32%
$ 88.76M
$ 295.33K
4
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.089691
+1.38%
+0.03%
+9.19%
$ 57.41M
$ 2.80M
5
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02498
0.00%
-1.42%
+2.46%
$ 49.42M
$ 2.29M
6
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05177
-0.08%
-2.00%
+8.21%
$ 40.10M
$ 1.19M
7
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10706
+0.01%
0.00%
-1.66%
$ 23.48M
$ 373.98K
8
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.04117
0.00%
-2.08%
-0.46%
$ 22.92M
$ 1.80M
9
BORA
BORA
BORA
$ 0.01955746
+0.66%
-0.01%
-6.53%
$ 22.54M
$ 446.93K
10
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003581
+0.06%
-1.40%
-0.74%
$ 22.28M
$ 17.98M
11
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0.09016
+0.02%
-2.68%
+7.63%
$ 21.96M
$ 651.03K
12
B3 Base
B3 Base
B3
$ 0.00044
-0.23%
-3.28%
-2.64%
$ 20.52M
$ 120.29M
13
WAX
WAX
WAXP
$ 0.004001
+0.65%
+1.32%
+4.74%
$ 18.44M
$ 16.96M
14
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.247846
-0.40%
-0.00%
-2.66%
$ 15.48M
$ 228.93K
15
Xai
Xai
XAI
$ 0.00677
-0.22%
-3.78%
+10.89%
$ 14.02M
$ 11.28M
16
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01902
+0.37%
-1.49%
+6.73%
$ 12.86M
$ 2.91M
17
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003352
-0.21%
+2.86%
+18.21%
$ 7.91M
$ 50.17M
18
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.0225
-0.09%
+1.03%
-0.71%
$ 6.26M
$ 2.53M
19
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01507
+0.34%
-4.06%
+12.65%
$ 6.01M
$ 7.24M
20
CONX
CONX
CONX
$ 0.00400357
+0.30%
-0.02%
+1.55%
$ 4.03M
$ 10.59K
21
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.06517
-8.11%
+6.24%
+8.69%
$ 3.08M
$ 1.09M
22
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.00486
-0.16%
+1.61%
+6.37%
$ 2.67M
$ 9.49M
23
Oasys
Oasys
OAS
$ 0.00037794
-0.08%
+0.03%
+10.70%
$ 2.58M
$ 10.52K
24
Mythos
Mythos
MYTH
$ 0.00249292
-0.09%
-0.00%
-7.00%
$ 2.49M
$ 541.15
25
LumiWave Protocol
LumiWave Protocol
LWP
$ 0.00214591
-0.01%
+0.06%
+4.93%
$ 1.74M
$ 33.75K
26
Xterio
Xterio
XTER
$ 0.008002
+0.10%
-3.93%
-28.03%
$ 1.58M
$ 7.39M
27
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.008532
0.00%
-1.93%
+1.27%
$ 1.32M
$ 94.94K
28
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.0090467
+0.38%
-0.00%
-1.26%
$ 1.24M
$ 17.43K
29
The Root Network
The Root Network
ROOT
$ 0.00015766
-0.01%
-0.01%
+64.49%
$ 480.04K
$ 3.41K
30
Myria
Myria
MYRIA
$ 9.5E-6
+0.11%
-12.40%
-5.28%
$ 474.95K
--
31
Wrapped OAS
Wrapped OAS
WOAS
$ 0.00092295
-0.09%
-0.02%
+156.06%
$ 458.00K
$ 2.33K
32
Neoxa
Neoxa
NEOX
$ 3.62E-5
+0.58%
-0.30%
-16.93%
$ 387.68K
--
33
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0005934
-0.07%
+0.55%
-14.24%
$ 332.39K
$ 90.99M
34
Merit Circle
Merit Circle
MC
$ 0.01385236
0.00%
--
-0.07%
$ 164.93K
$ 153.32
35
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002452
-0.57%
-1.09%
-6.31%
$ 149.65K
$ 2.17B
36
Satoxcoin
Satoxcoin
SATOX
$ 7.52E-6
0.00%
-0.30%
-0.79%
$ 28.94K
--
37
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 5.679E-5
+0.09%
+5.10%
-18.76%
$ 28.39K
--
38
UniX
UniX
UNIX
$ 7.703E-5
0.00%
-1.40%
-0.06%
$ 18.87K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Игровые блокчейны и почему они так популярны?
Токены категории Игровые блокчейны представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 38 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $830.12M.
Какой токен из категории Игровые блокчейны демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Игровые блокчейны, отслеживаемых на MEXC, PYR продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 6.24% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Игровые блокчейны находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 38 токенов категории Игровые блокчейны, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Игровые блокчейны относятся IMX, APE, WEMIX. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Игровые блокчейны?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Игровые блокчейны составляет примерно $830.12M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Игровые блокчейны, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.