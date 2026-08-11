Какова текущая цена торговли LumiWave Protocol?

LumiWave Protocol (LWP) в настоящее время оценивается в ₽0.160566778207350592000 RUB, что отражает изменение цены на уровне 5.12% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены LumiWave Protocol сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Layer 1 (L1),Gaming Blockchains. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по LWP?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение LumiWave Protocol на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #2334 место по рыночной капитализации, составляющей ₽129953531.2976856032000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов LWP?

При наличии 809234939.9 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой LumiWave Protocol?

Диапазон цен между ₽0.15134270695906208000 и ₽0.164009344058532896000 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как LumiWave Protocol сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Layer 1 (L1),Gaming Blockchains, LWP продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.