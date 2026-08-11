Какова текущая рыночная цена Mythos?

Mythos оценивается в ₽0.186616867571961792000, за последние 24 часа он изменился на -0.66%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у MYTH?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии MYTH сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Mythos на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов MYTH?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 796416525.92, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Mythos?

Mythos за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как MYTH показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Polkadot Ecosystem,NFT,Avalanche Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Gaming Blockchains,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Made in USA,Base Native?

По сравнению с другими активами в сегменте Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Polkadot Ecosystem,NFT,Avalanche Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Gaming Blockchains,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Made in USA,Base Native, динамика MYTH зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.