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Топ токенов категории Экосистема Clanker по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Clanker. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05279
-0.28%
-2.70%
-5.35%
$ 1.23B
$ 1.11M
2
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.1359
-0.38%
+0.17%
+0.65%
$ 135.91M
$ 1.12M
3
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0003158
-0.19%
+2.14%
+4.79%
$ 31.72M
$ 184.01M
4
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 13.07
+0.23%
-2.97%
+6.18%
$ 12.88M
$ 5.51K
5
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.004247
-0.42%
-5.40%
+3.81%
$ 4.15M
$ 13.01M
6
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2972
-0.34%
+4.00%
-6.50%
$ 4.11M
$ 198.72K
7
NEXA
NEXA
NEXA
$ 0.0000005304
+0.34%
+1.44%
+0.79%
$ 3.13M
$ 18.77B
8
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.694E-5
-1.39%
-5.10%
-1.79%
$ 2.69M
--
9
noice
noice
NOICE
$ 9.79E-6
+0.10%
-2.20%
+5.27%
$ 978.86K
--
10
TurboUSD Unstablecoin
TurboUSD Unstablecoin
₸USD
$ 3.99E-6
0.00%
+0.60%
+2.57%
$ 387.18K
--
11
CODY
CODY
CODY
$ 3.5E-6
+0.29%
-2.60%
+1.74%
$ 349.78K
--
12
D1ckGPT
D1ckGPT
DICK
$ 0.00501668
-0.02%
+0.03%
+9.35%
$ 346.16K
$ 587.86
13
Regent
Regent
REGENT
$ 3.18E-6
0.00%
-2.70%
-8.62%
$ 318.34K
--
14
Dickbutt
Dickbutt
DICKBUTT
$ 3.1E-6
+0.32%
-4.20%
-11.68%
$ 309.78K
--
15
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 5.53E-6
0.00%
-2.70%
-0.54%
$ 266.81K
--
16
Luminous
Luminous
LUM
$ 0.224596
-0.10%
-0.04%
-9.97%
$ 224.60K
$ 479.44
17
A0x
A0x
A0X
$ 1.85E-6
0.00%
-4.10%
-5.13%
$ 184.78K
--
18
x420
x420
X420
$ 1.29E-6
0.00%
-0.70%
+2.38%
$ 128.78K
--
19
FELIX
FELIX
FELIX
$ 1.27E-6
+0.79%
-2.60%
-4.51%
$ 121.40K
--
20
BankrWallet
BankrWallet
BNKRW
$ 1.14E-6
0.00%
-2.90%
-1.72%
$ 114.41K
--
21
Zoe
Zoe
ZOE
$ 1.31E-6
0.00%
-3.20%
-17.09%
$ 105.01K
--
22
RIPS
RIPS
RIPS
$ 1.21E-6
0.00%
-3.70%
-0.82%
$ 84.48K
--
23
VitaStem
VitaStem
VITASTEM
$ 0.00822899
+0.04%
--
+15.25%
$ 82.29K
$ 78.20
24
Mneme
Mneme
MNEME
$ 7.58683E-7
0.00%
-0.20%
+0.01%
$ 75.87K
--
25
Indexy
Indexy
I
$ 7.17904E-7
+0.11%
-2.60%
+1.84%
$ 71.79K
--
26
Sequel
Sequel
MOVIE
$ 1.16E-6
0.00%
+2.80%
+2.65%
$ 69.47K
--
27
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 7.11475E-7
0.00%
-5.60%
+2.37%
$ 67.93K
--
28
Siyana
Siyana
SYYN
$ 7.72003E-7
0.00%
-0.20%
+4.22%
$ 67.16K
--
29
Gitbank
Gitbank
GITBANK
$ 6.49395E-7
-0.01%
-3.00%
-16.76%
$ 64.94K
--
30
BETRMINT
BETRMINT
BETR
$ 6.54587E-7
+1.48%
-2.30%
-16.97%
$ 64.80K
--
31
glonkybot
glonkybot
GLANKER
$ 6.27524E-7
0.00%
+0.40%
+0.06%
$ 62.75K
--
32
Warplet
Warplet
WARP
$ 6.93308E-7
-0.69%
-0.60%
-10.61%
$ 59.96K
--
33
Native
Native
NATIVE
$ 4.9447E-7
+0.12%
-2.70%
-0.29%
$ 49.45K
--
34
HEIR
HEIR
HEIR
$ 4.93639E-7
0.00%
-2.20%
+2.07%
$ 49.36K
--
35
StarkBot
StarkBot
STARKBOT
$ 4.69897E-7
+0.21%
-3.00%
-2.53%
$ 47.00K
--
36
ghffb47yii2rteeyy10op
ghffb47yii2rteeyy10op
GHFFB47YII2RTEEYY10OP
$ 4.51401E-7
0.00%
-0.10%
+2.44%
$ 45.14K
--
37
Tiny Fren
Tiny Fren
SMOL
$ 4.21486E-7
0.00%
-0.30%
+2.39%
$ 42.15K
--
38
Solvr
Solvr
SOLVR
$ 4.01133E-7
-13.24%
-13.50%
-14.97%
$ 40.11K
--
39
LUKSOAgent
LUKSOAgent
LUKSO
$ 4.00638E-7
0.00%
-4.40%
+1.41%
$ 40.06K
--
40
RUNNER
RUNNER
RUNNER
$ 0.03678966
-0.06%
-0.02%
-9.39%
$ 36.79K
$ 3.28
41
BRACKY
BRACKY
BRACKY
$ 3.60855E-7
+0.12%
-2.60%
+1.88%
$ 35.58K
--
42
wintermolt
wintermolt
WINTERMOLT
$ 4.12917E-7
0.00%
+0.20%
+0.07%
$ 35.47K
--
43
Mindstate
Mindstate
MIND
$ 3.72252E-7
0.00%
-0.20%
+0.04%
$ 35.36K
--
44
aaigotchi
aaigotchi
AAI
$ 3.30653E-7
0.00%
-1.80%
-2.90%
$ 33.07K
--
45
Clankermon
Clankermon
CLANKERMON
$ 3.137E-5
0.00%
-1.20%
-0.35%
$ 29.91K
--
46
degenOS
degenOS
DEGENOS
$ 2.97044E-7
0.00%
+0.40%
+0.19%
$ 29.70K
--
47
CHEF Universe
CHEF Universe
CHEF
$ 6.46159E-7
+0.12%
-4.20%
-0.31%
$ 28.88K
--
48
Molten
Molten
MOLTEN
$ 2.90442E-7
0.00%
-0.10%
+3.62%
$ 27.14K
--
49
Butler
Butler
BUTLER
$ 2.675E-7
0.00%
-1.50%
+0.01%
$ 26.75K
--
50
Gitly
Gitly
GITLY
$ 2.65368E-7
0.00%
+3.20%
+2.64%
$ 26.54K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Clanker и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Clanker представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 76 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.43B.
Какой токен из категории Экосистема Clanker демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Clanker, отслеживаемых на MEXC, SHH продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 5.90% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Clanker находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 76 токенов категории Экосистема Clanker, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Clanker относятся SKY, FARTCOIN, BNKR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Clanker?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Clanker составляет примерно $1.43B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Clanker, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.