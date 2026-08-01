Сегодняшняя цена BankrWallet

Текущая цена BankrWallet (BNKRW) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BNKRW на USD составляет $ 0 за BNKRW.

На данный момент BankrWallet занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 114 504, при оборотном предложении 100,00B BNKRW. В течение последних 24 часов, BNKRW торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BNKRW изменился на +0,08% за последний час и на +0,27% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация BankrWallet (BNKRW)

Рыночная капитализация $ 114,50K$ 114,50K $ 114,50K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 114,50K$ 114,50K $ 114,50K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Текущая рыночная капитализация BankrWallet составляет $ 114,50K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BNKRW составляет 100,00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 114,50K.