Что такое CODY (CODY)

CODY is defining the next era of agentic gaming on Base, building the platform where millions will play, earn, and thrive onchain. It’s the first step toward a world where games are alive, where AI, players, and tokens shape dynamic economies that evolve through play itself. This is how onchain entertainment scales, alive, intelligent, and human at its core, powered by curiosity, connection, and creation. CODY is defining the next era of agentic gaming on Base, building the platform where millions will play, earn, and thrive onchain. It’s the first step toward a world where games are alive, where AI, players, and tokens shape dynamic economies that evolve through play itself. This is how onchain entertainment scales, alive, intelligent, and human at its core, powered by curiosity, connection, and creation.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CODY (CODY) Сколько стоит CODY (CODY) на сегодня? Актуальная цена CODY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CODY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CODY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация CODY? Рыночная капитализация CODY составляет $ 852,01K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CODY? Циркулирующее предложение CODY составляет 75,05B USD . Какова была максимальная цена (ATH) CODY? CODY достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена CODY за все время (ATL)? CODY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов CODY? Объем торгов за последние 24 часа для CODY составляет -- USD . Вырастет ли CODY в цене в этом году? CODY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CODY для более подробного анализа.

