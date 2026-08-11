Какова текущая цена Luminous?

Luminous торгуется по цене ₽16.6537583574104512000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на -3.09%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна LUM сегодня?

Волатильность цены LUM за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для Luminous?

Цена токена колебалась между ₽16.3633737004133088000 (минимум) и ₽17.2732855308029632000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для LUM?

За последние 24 часа объем торгов LUM составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽6014.202197740352000, а минимальная цена за все время — ₽15.5756463958871776000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для Luminous?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как LUM сравнивается с другими токенами категории Meme,Base Ecosystem,AI Meme,Base Meme,Clanker Ecosystem,Base Native?

В рамках категории Meme,Base Ecosystem,AI Meme,Base Meme,Clanker Ecosystem,Base Native LUM демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.