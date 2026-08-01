Сегодняшняя цена D1ckGPT

Текущая цена D1ckGPT (DICK) сегодня составляет $ 0,00501589 с изменением 3,11% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DICK на USD составляет $ 0,00501589 за DICK.

На данный момент D1ckGPT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 346 284, при оборотном предложении 26,34M DICK. В течение последних 24 часов, DICK торговался в диапазоне от $ 0,00482437 (минимум) до $ 0,00514578 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,297034, тогда как исторический минимум составил $ 0,00440837.

В краткосрочной перспективе DICK изменился на +0,38% за последний час и на +11,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 598,30.

Рыночная информация D1ckGPT (DICK)

Рыночная капитализация $ 346,28K$ 346,28K $ 346,28K Объем (24Ч) $ 598,30$ 598,30 $ 598,30 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 346,28K$ 346,28K $ 346,28K Оборотное предложение 26,34M 26,34M 26,34M Общее предложение 69 000 000,0 69 000 000,0 69 000 000,0

Текущая рыночная капитализация D1ckGPT составляет $ 346,28K, при 24-часовом объеме торгов $ 598,30. Циркулируещее обращение DICK составляет 26,34M, а общее предложение – 69000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 346,28K.