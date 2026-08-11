Сегодняшняя цена LUKSOAgent

Текущая цена LUKSOAgent (LUKSO) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LUKSO на USD составляет $ 0 за LUKSO.

На данный момент LUKSOAgent занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 40,064, при оборотном предложении 100.00B LUKSO. В течение последних 24 часов, LUKSO торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LUKSO изменился на -- за последний час и на +1.98% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация LUKSOAgent (LUKSO)

Рыночная капитализация $ 40.06K$ 40.06K $ 40.06K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 40.06K$ 40.06K $ 40.06K Оборотное предложение 100.00B 100.00B 100.00B Общее предложение 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Текущая рыночная капитализация LUKSOAgent составляет $ 40.06K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LUKSO составляет 100.00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 40.06K.