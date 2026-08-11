Какова текущая цена VitaStem?

VitaStem оценивается в ₽0.597652195845128704000, за сегодняшний день она изменилась на 0.46%.

Насколько быстро растёт сообщество VITASTEM?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену VitaStem?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль VitaStem в секторе Base Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),Clanker Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов VITASTEM?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как VITASTEM соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽44.75590546393344000, а ATL — ₽0.504057586921329280000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 3191801.9313745634 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.