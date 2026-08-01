На какой блокчейн-сети работает CHEF Universe?

CHEF Universe работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена CHEF?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -2.06% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится CHEF Universe?

CHEF Universe относится к категории Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Clanker Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать CHEF с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация CHEF Universe?

Его рыночная капитализация составляет ₽2163977.7094369280000, что ставит актив на 8004-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов CHEF сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 44696517201.64609 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля CHEF Universe?

За последний день объем торговли CHEF составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа CHEF Universe колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.