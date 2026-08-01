Какова сегодняшняя цена aaigotchi (AAI)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -1.87%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов AAI находится в обращении?

Обращающееся предложение AAI составляет 99999999999.99998, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют aaigotchi?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей AAI. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация aaigotchi?

Рыночная капитализация составляет ₽2473993.4768385760000, что ставит aaigotchi на 7717-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется AAI?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение aaigotchi?

Недавнее изменение цены на -1.87% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Clanker Ecosystem,Moltbook and Openclaw-Themed и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.