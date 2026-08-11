Какова текущая цена Gitbank?

Gitbank торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на 1.48%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Gitbank составляет ₽, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка GITBANK?

Рыночная капитализация составляет ₽5008842.0232460288000, что ставит актив на 6482-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Gitbank на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле GITBANK.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 99999999999.99998 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Gitbank?

Gitbank входит в классификацию Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Clanker Ecosystem,AI Framework,DeFAI, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность GITBANK?

Работа в сети -- позволяет GITBANK использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.