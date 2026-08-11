Сегодняшняя цена StarkBot

Текущая цена StarkBot (STARKBOT) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.17% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STARKBOT на USD составляет $ 0 за STARKBOT.

На данный момент StarkBot занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 48,118, при оборотном предложении 100.00B STARKBOT. В течение последних 24 часов, STARKBOT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе STARKBOT изменился на +0.58% за последний час и на +2.48% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация StarkBot (STARKBOT)

Рыночная капитализация $ 48.12K$ 48.12K $ 48.12K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 48.12K$ 48.12K $ 48.12K Оборотное предложение 100.00B 100.00B 100.00B Общее предложение 99,999,991,000.0 99,999,991,000.0 99,999,991,000.0

Текущая рыночная капитализация StarkBot составляет $ 48.12K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STARKBOT составляет 100.00B, а общее предложение – 99999991000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 48.12K.