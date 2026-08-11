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Текущая цена Polker сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация PKR составляет 21 329 USD. Отслеживайте обновления цен PKR в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Polker сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация PKR составляет 21 329 USD. Отслеживайте обновления цен PKR в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Polker (PKR)

Не в листинге

Текущая цена 1 PKR в USD:

$0,00003035
$0,00003035$0,00003035
+2,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Polker (PKR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 09:48:24 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Polker

Текущая цена Polker (PKR) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PKR на USD составляет $ 0 за PKR.

На данный момент Polker занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 21 329, при оборотном предложении 702,73M PKR. В течение последних 24 часов, PKR торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,561223, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PKR изменился на -- за последний час и на +5,92% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Polker (PKR)

$ 21,33K
$ 21,33K$ 21,33K

--
----

$ 30,35K
$ 30,35K$ 30,35K

702,73M
702,73M 702,73M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Polker составляет $ 21,33K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PKR составляет 702,73M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 30,35K.

История цен Polker в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,561223
$ 0,561223$ 0,561223

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5,92%

+5,92%

История цен Polker (PKR) в USD

За сегодня изменение цены Polker на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Polker на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Polker на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Polker на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-28,64%
60 дней$ 0-44,47%
90 дней----

Прогноз цены Polker

Прогноз цены Polker (PKR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PKR в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Polker (PKR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Polker потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Polker достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PKR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Polker».

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Источник Polker (PKR)

Официальный веб-сайт

Категория :

Card GamesGaming (GameFi)NFT

О Polker

Какова сегодняшняя цена Polker (PKR)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере --%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов PKR находится в обращении?

Обращающееся предложение PKR составляет 702726741.4521228, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Polker?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей PKR. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Polker?

Рыночная капитализация составляет ₽1595769.2272066160000, что ставит Polker на 8639-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется PKR?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Polker?

Недавнее изменение цены на --% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Gaming (GameFi),NFT,Polygon Ecosystem,Play To Earn,Card Games и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Polker

Страница обновлена: 2026-08-11 09:48:24 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Polker (PKR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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