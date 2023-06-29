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XANA
XETA/USDT
0.009710
--
$
0.00
Макс 24ч
0.009710
Мин 24ч
0.008612
Объем 24ч (XETA)
8.68K
Сумма 24ч (USDT)
76.64
Макс 24ч
0.009710
Мин 24ч
0.008612
Объем 24ч (XETA)
8.68K
Сумма 24ч (USDT)
76.64
График
Информация о токене
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Базовая
TradingView
Глубина
XETA
XANA — это инфраструктура веб 3.0, управляемая искусственным интеллектом, специально созданная для Metaverse. Широко используется крупными учреждениями, местными органами власти и глобальными брендами.
Обзор
Название криптовалюты
XETA
Время выпуска
--
Связанные ссылки
White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
4,930,000,000
Книга ордеров
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
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Цена(USDT)
(XETA)
(USDT)
0.009710
≈
$
0.00
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