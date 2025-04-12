Цена Defina Finance (FINA)
Текущая цена Defina Finance (FINA) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 54.87K USD. Цена FINA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Defina Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Defina Finance в течение дня составляет -0.74%
- Оборотное предложение составляет 58.89M USD
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За сегодня изменение цены Defina Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Defina Finance на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Defina Finance на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Defina Finance на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.74%
|30 дней
|$ 0
|-52.64%
|60 дней
|$ 0
|-47.78%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Defina Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.58%
-0.74%
-34.70%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance. Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield. Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong. Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers.
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