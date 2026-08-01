Сегодняшняя цена Cross The Ages

Текущая цена Cross The Ages (CTA) сегодня составляет $ 0 с изменением 10,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CTA на USD составляет $ 0 за CTA.

На данный момент Cross The Ages занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 132 390, при оборотном предложении 499,04M CTA. В течение последних 24 часов, CTA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,462556, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CTA изменился на +0,30% за последний час и на -34,48% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,59K.

Рыночная информация Cross The Ages (CTA)

Рыночная капитализация $ 132,39K$ 132,39K $ 132,39K Объем (24Ч) $ 1,59K$ 1,59K $ 1,59K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 132,39K$ 132,39K $ 132,39K Оборотное предложение 499,04M 499,04M 499,04M Общее предложение 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Cross The Ages составляет $ 132,39K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,59K. Циркулируещее обращение CTA составляет 499,04M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 132,39K.