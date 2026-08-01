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Текущая цена Cross The Ages сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация CTA составляет 132 390 USD. Отслеживайте обновления цен CTA в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Cross The Ages сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация CTA составляет 132 390 USD. Отслеживайте обновления цен CTA в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Cross The Ages (CTA)

Не в листинге

Текущая цена 1 CTA в USD:

$0,00026859
$0,00026859$0,00026859
-0,08%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Cross The Ages (CTA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 04:44:27 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Cross The Ages

Текущая цена Cross The Ages (CTA) сегодня составляет $ 0 с изменением 10,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CTA на USD составляет $ 0 за CTA.

На данный момент Cross The Ages занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 132 390, при оборотном предложении 499,04M CTA. В течение последних 24 часов, CTA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,462556, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CTA изменился на +0,30% за последний час и на -34,48% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,59K.

Рыночная информация Cross The Ages (CTA)

$ 132,39K
$ 132,39K$ 132,39K

$ 1,59K
$ 1,59K$ 1,59K

$ 132,39K
$ 132,39K$ 132,39K

499,04M
499,04M 499,04M

500 000 000,0
500 000 000,0 500 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Cross The Ages составляет $ 132,39K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,59K. Циркулируещее обращение CTA составляет 499,04M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 132,39K.

История цен Cross The Ages в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,462556
$ 0,462556$ 0,462556

$ 0
$ 0$ 0

+0,30%

-10,05%

-34,48%

-34,48%

История цен Cross The Ages (CTA) в USD

За сегодня изменение цены Cross The Ages на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Cross The Ages на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Cross The Ages на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Cross The Ages на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-10,05%
30 дней$ 0-68,76%
60 дней$ 0-95,78%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Cross The Ages

Прогноз цены Cross The Ages (CTA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CTA в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Cross The Ages (CTA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Cross The Ages потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Cross The Ages достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CTA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Cross The Ages».

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Cross The Ages (CTA)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Base EcosystemCard GamesEthereum Ecosystem

О Cross The Ages

Какова текущая рыночная цена CTA?

В настоящее время она оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -10.05% за последние 24 часа. Обновления цен основаны на актуальных агрегированных рыночных данных.

Какая ликвидность у Cross The Ages на различных биржах?

Со скором ликвидности --/100, CTA демонстрирует стабильную рыночную глубину на площадках с высоким объемом торгов.

Каков суточный объем торгов CTA?

За последние 24 часа трейдеры обменяли ₽-- валюты CTA. Высокий объем торгов способствует более узким спредам и плавным транзакциям.

Каков сегодняшний диапазон цен для Cross The Ages?

Он торговался в пределах ₽ и ₽, отражая волатильность дня.

Что определяет доступность и популярность CTA на мировых рынках?

К факторам относятся листинг на биржах, доступность торговых пар, глубина ликвидности и степень интеграции CTA в экосистему --.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cross The Ages

Страница обновлена: 2026-08-11 04:44:27 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Cross The Ages (CTA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Cross The Ages

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