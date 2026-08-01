На какой блокчейн-сети работает Cacheon?

Cacheon работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена SN14?

Токен оценивается в ₽154.105800865408000, что отражает изменение цены на -2.85% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Cacheon?

Cacheon относится к категории Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать SN14 с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Cacheon?

Его рыночная капитализация составляет ₽686254601.3336853056000, что ставит актив на 1205-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов SN14 сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 4444680.788289344 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Cacheon?

За последний день объем торговли SN14 составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Cacheon колебался между ₽152.609628041472000 и ₽161.586664985088000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.