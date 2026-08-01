Сколько стоит Blockmachine в данный момент?

Blockmachine в настоящее время торгуется по цене ₽154.853887277376000, с изменением цены за последние 24 часа на -2.87%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется SN19 сегодня?

SN19 продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets.

Насколько популярен Blockmachine сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают SN19.

Чем отличается Blockmachine от других криптоактивов?

Являясь частью категории Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets и созданным на сети --, SN19 предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество SN19 находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 4678550.490090982 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Blockmachine за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽1279.975850877248000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽2.016927744689516288000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.