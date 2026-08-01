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Текущая цена Blockmachine сегодня составляет 2,07 USD. Рыночная капитализация SN19 составляет 9 691 441 USD. Отслеживайте обновления цен SN19 в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Blockmachine сегодня составляет 2,07 USD. Рыночная капитализация SN19 составляет 9 691 441 USD. Отслеживайте обновления цен SN19 в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Blockmachine (SN19)

Не в листинге

Текущая цена 1 SN19 в USD:

$2,07
$2,07$2,07
-0,02%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Blockmachine (SN19) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 02:05:48 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Blockmachine

Текущая цена Blockmachine (SN19) сегодня составляет $ 2,07 с изменением 2,87% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SN19 на USD составляет $ 2,07 за SN19.

На данный момент Blockmachine занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9 691 441, при оборотном предложении 4,68M SN19. В течение последних 24 часов, SN19 торговался в диапазоне от $ 2,05 (минимум) до $ 2,16 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 17,11, тогда как исторический минимум составил $ 0,02696116.

В краткосрочной перспективе SN19 изменился на +0,07% за последний час и на +6,45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 55,01K.

Рыночная информация Blockmachine (SN19)

$ 9,69M
$ 9,69M$ 9,69M

$ 55,01K
$ 55,01K$ 55,01K

$ 9,69M
$ 9,69M$ 9,69M

4,68M
4,68M 4,68M

4 678 550,490090982
4 678 550,490090982 4 678 550,490090982

Текущая рыночная капитализация Blockmachine составляет $ 9,69M, при 24-часовом объеме торгов $ 55,01K. Циркулируещее обращение SN19 составляет 4,68M, а общее предложение – 4678550.490090982. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,69M.

История цен Blockmachine в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 2,05
$ 2,05$ 2,05
Мин 24Ч
$ 2,16
$ 2,16$ 2,16
Макс 24Ч

$ 2,05
$ 2,05$ 2,05

$ 2,16
$ 2,16$ 2,16

$ 17,11
$ 17,11$ 17,11

$ 0,02696116
$ 0,02696116$ 0,02696116

+0,07%

-2,87%

+6,45%

+6,45%

История цен Blockmachine (SN19) в USD

За сегодня изменение цены Blockmachine на USD составило $ -0,06123791127681555.
За последние 30 дней изменение цены Blockmachine на USD составило $ -0,1567619280.
За последние 60 дней изменение цены Blockmachine на USD составило $ +115,4777985270.
За последние 90 дней изменение цены Blockmachine на USD составило $ -0,0014492066394135.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,06123791127681555-2,87%
30 дней$ -0,1567619280-7,57%
60 дней$ +115,4777985270+5 578,64%
90 дней$ -0,0014492066394135-0,00%

Прогноз цены Blockmachine

Прогноз цены Blockmachine (SN19) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SN19 в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Blockmachine (SN19) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Blockmachine потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Blockmachine достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SN19, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Blockmachine».

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О Blockmachine

Сколько стоит Blockmachine в данный момент?

Blockmachine в настоящее время торгуется по цене ₽154.853887277376000, с изменением цены за последние 24 часа на -2.87%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется SN19 сегодня?

SN19 продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets.

Насколько популярен Blockmachine сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают SN19.

Чем отличается Blockmachine от других криптоактивов?

Являясь частью категории Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets и созданным на сети --, SN19 предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество SN19 находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 4678550.490090982 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Blockmachine за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽1279.975850877248000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽2.016927744689516288000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Blockmachine

Страница обновлена: 2026-08-11 02:05:48 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Blockmachine (SN19)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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