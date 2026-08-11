Сегодняшняя цена Quantum Compute

Текущая цена Quantum Compute (SN48) сегодня составляет $ 0.899822 с изменением 2.21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SN48 на USD составляет $ 0.899822 за SN48.

На данный момент Quantum Compute занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4,381,366, при оборотном предложении 4.87M SN48. В течение последних 24 часов, SN48 торговался в диапазоне от $ 0.892766 (минимум) до $ 0.933772 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 7.74, тогда как исторический минимум составил $ 0.00968784.

В краткосрочной перспективе SN48 изменился на -0.22% за последний час и на +3.65% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2.81K.

Рыночная информация Quantum Compute (SN48)

Рыночная капитализация $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M Объем (24Ч) $ 2.81K$ 2.81K $ 2.81K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M Оборотное предложение 4.87M 4.87M 4.87M Общее предложение 4,869,157.415415078 4,869,157.415415078 4,869,157.415415078

Текущая рыночная капитализация Quantum Compute составляет $ 4.38M, при 24-часовом объеме торгов $ 2.81K. Циркулируещее обращение SN48 составляет 4.87M, а общее предложение – 4869157.415415078. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4.38M.