Сегодняшняя цена Quantum Innovate

Текущая цена Quantum Innovate (SN63) сегодня составляет $ 1.65 с изменением 0.83% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SN63 на USD составляет $ 1.65 за SN63.

На данный момент Quantum Innovate занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 8,170,289, при оборотном предложении 4.95M SN63. В течение последних 24 часов, SN63 торговался в диапазоне от $ 1.64 (минимум) до $ 1.71 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 16.06, тогда как исторический минимум составил $ 0.01660408.

В краткосрочной перспективе SN63 изменился на -0.17% за последний час и на +4.74% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 37.80K.

Рыночная информация Quantum Innovate (SN63)

Рыночная капитализация $ 8.17M$ 8.17M $ 8.17M Объем (24Ч) $ 37.80K$ 37.80K $ 37.80K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 8.17M$ 8.17M $ 8.17M Оборотное предложение 4.95M 4.95M 4.95M Общее предложение 4,953,330.626469259 4,953,330.626469259 4,953,330.626469259

Текущая рыночная капитализация Quantum Innovate составляет $ 8.17M, при 24-часовом объеме торгов $ 37.80K. Циркулируещее обращение SN63 составляет 4.95M, а общее предложение – 4953330.626469259. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8.17M.