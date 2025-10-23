Что такое grail (SN81)

Grail operates as subnet 81 on the Bittensor network, serving as the reinforcement learning fine-tuning and post-training layer of the Covenant AI ecosystem. The project implements the GRAIL protocol (Guaranteed Rollout Authenticity via Inference Ledger) to provide cryptographically verifiable model outputs during reinforcement learning rollouts. Grail transforms foundation models from pre-training subnets into deployable, aligned AI systems through permissionless, incentivized RL fine-tuning infrastructure. The platform generates thousands of rollouts per second using custom algorithms designed for post-training optimization. The subnet supports models ranging from 8B to 70B+ parameters and integrates with multiple RL environments for diverse training scenarios.

Источник grail (SN81) Официальный веб-сайт

Прогноз цены grail (USD)

Сколько будет стоить grail (SN81) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов grail (SN81) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для grail.

SN81 на местную валюту

Токеномика grail (SN81)

Понимание токеномики grail (SN81) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SN81 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о grail (SN81) Сколько стоит grail (SN81) на сегодня? Актуальная цена SN81 в USD – 3,48 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SN81 в USD? $ 3,48 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SN81 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация grail? Рыночная капитализация SN81 составляет $ 7,80M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SN81? Циркулирующее предложение SN81 составляет 2,25M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SN81? SN81 достиг максимальной цены (ATH) в 7,51 USD . Какова была минимальная цена SN81 за все время (ATL)? SN81 достиг минимальной цены (ATL) в 1,92 USD . Каков объем торгов SN81? Объем торгов за последние 24 часа для SN81 составляет -- USD . Вырастет ли SN81 в цене в этом году? SN81 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SN81 для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии grail (SN81)