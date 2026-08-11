Какова текущая цена SN21 AdTAO?

Живая цена SN21 AdTAO (SN21) составляет ₽46.7585680922730384000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает SN21 AdTAO на рынке?

В настоящее время SN21 AdTAO находится на 1886-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽229716211.5202893792000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов SN21 в обращении?

Количество токенов SN21 в обращении составляет 4912901.592085055 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен SN21 AdTAO за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена SN21 AdTAO колебалась в диапазоне от ₽46.6511289020187600000 (минимум за 24 часа) до ₽50.1151449671878656000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько SN21 AdTAO удалён от своего максимума и минимума за всё время?

SN21 AdTAO достиг максимальной цены ₽149.63675522880000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽0.731149876112529552000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется SN21?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для SN21 AdTAO?

Текущее изменение цены -2.60% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.