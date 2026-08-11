Сегодняшняя цена Gittensor

Текущая цена Gittensor (SN74) сегодня составляет $ 0.762895 с изменением 3.93% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SN74 на USD составляет $ 0.762895 за SN74.

На данный момент Gittensor занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 3,443,821, при оборотном предложении 4.50M SN74. В течение последних 24 часов, SN74 торговался в диапазоне от $ 0.758701 (минимум) до $ 0.798236 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2.72, тогда как исторический минимум составил $ 0.01147608.

В краткосрочной перспективе SN74 изменился на -1.18% за последний час и на -5.65% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 5.03K.

Рыночная информация Gittensor (SN74)

Рыночная капитализация $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M Объем (24Ч) $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M Оборотное предложение 4.50M 4.50M 4.50M Общее предложение 4,500,261.78059932 4,500,261.78059932 4,500,261.78059932

Текущая рыночная капитализация Gittensor составляет $ 3.44M, при 24-часовом объеме торгов $ 5.03K. Циркулируещее обращение SN74 составляет 4.50M, а общее предложение – 4500261.78059932. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3.44M.