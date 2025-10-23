Что такое basilica (SN39)

Basilica is a decentralized compute marketplace operating as subnet 39 on the Bittensor network. The project provides high-performance GPU compute resources for AI workloads, serving as the infrastructure layer of the Covenant AI ecosystem alongside Templar (SN3) and Grail (SN81). Basilica implements a performance-first approach that prioritizes compute quality and reliability over simple price arbitrage. The platform uses smart contract-based collateral systems to ensure service delivery and incentivize miners to provide high-quality compute resources. The marketplace serves AI researchers, developers, and organizations requiring reliable GPU access for training, fine-tuning, and deploying machine learning models.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о basilica (SN39) Сколько стоит basilica (SN39) на сегодня? Актуальная цена SN39 в USD – 3,5 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SN39 в USD? $ 3,5 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SN39 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация basilica? Рыночная капитализация SN39 составляет $ 8,85M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SN39? Циркулирующее предложение SN39 составляет 2,53M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SN39? SN39 достиг максимальной цены (ATH) в 15,73 USD . Какова была минимальная цена SN39 за все время (ATL)? SN39 достиг минимальной цены (ATL) в 0,517387 USD . Каков объем торгов SN39? Объем торгов за последние 24 часа для SN39 составляет -- USD . Вырастет ли SN39 в цене в этом году? SN39 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SN39 для более подробного анализа.

