Текущая цена basilica сегодня составляет 3,5 USD. Следите за обновлениями цены SN39 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными.

Подробнее о SN39

Информация о цене SN39

Официальный сайт SN39

Токеномика SN39

Прогноз цен SN39

Логотип basilica

Цена basilica (SN39)

Не в листинге

Текущая цена 1 SN39 в USD:

$3,53
$3,53$3,53
-0,50%1D
USD
График цены basilica (SN39) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:29:41 (UTC+8)

Информация о ценах basilica (SN39) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 3,37
$ 3,37$ 3,37
Мин 24Ч
$ 3,6
$ 3,6$ 3,6
Макс 24Ч

$ 3,37
$ 3,37$ 3,37

$ 3,6
$ 3,6$ 3,6

$ 15,73
$ 15,73$ 15,73

$ 0,517387
$ 0,517387$ 0,517387

+2,37%

-1,91%

-8,62%

-8,62%

Текущая цена basilica (SN39) составляет $3,5. За последние 24 часа SN39 торговался в диапазоне от $ 3,37 до $ 3,6, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SN39 за все время составляет $ 15,73, а минимальная – $ 0,517387.

Что касается краткосрочной динамики, SN39 изменился на +2,37% за последний час, на -1,91% за 24 часа и на -8,62% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация basilica (SN39)

$ 8,85M
$ 8,85M$ 8,85M

--
----

$ 8,85M
$ 8,85M$ 8,85M

2,53M
2,53M 2,53M

2 527 009,569218786
2 527 009,569218786 2 527 009,569218786

Текущая рыночная капитализация basilica составляет $ 8,85M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SN39 составляет 2,53M, а общее предложение – 2527009.569218786. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,85M.

История цен basilica (SN39) в USD

За сегодня изменение цены basilica на USD составило $ -0,068134708954903.
За последние 30 дней изменение цены basilica на USD составило $ -0,4321845500.
За последние 60 дней изменение цены basilica на USD составило $ -1,6954406000.
За последние 90 дней изменение цены basilica на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,068134708954903-1,91%
30 дней$ -0,4321845500-12,34%
60 дней$ -1,6954406000-48,44%
90 дней$ 0--

Что такое basilica (SN39)

Basilica is a decentralized compute marketplace operating as subnet 39 on the Bittensor network. The project provides high-performance GPU compute resources for AI workloads, serving as the infrastructure layer of the Covenant AI ecosystem alongside Templar (SN3) and Grail (SN81). Basilica implements a performance-first approach that prioritizes compute quality and reliability over simple price arbitrage. The platform uses smart contract-based collateral systems to ensure service delivery and incentivize miners to provide high-quality compute resources. The marketplace serves AI researchers, developers, and organizations requiring reliable GPU access for training, fine-tuning, and deploying machine learning models.

Источник basilica (SN39)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены basilica (USD)

Сколько будет стоить basilica (SN39) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов basilica (SN39) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для basilica.

Проверьте прогноз цены basilica!

SN39 на местную валюту

Токеномика basilica (SN39)

Понимание токеномики basilica (SN39) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SN39 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о basilica (SN39)

Сколько стоит basilica (SN39) на сегодня?
Актуальная цена SN39 в USD – 3,5 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SN39 в USD?
Текущая цена SN39 в USD составляет $ 3,5. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация basilica?
Рыночная капитализация SN39 составляет $ 8,85M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SN39?
Циркулирующее предложение SN39 составляет 2,53M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SN39?
SN39 достиг максимальной цены (ATH) в 15,73 USD.
Какова была минимальная цена SN39 за все время (ATL)?
SN39 достиг минимальной цены (ATL) в 0,517387 USD.
Каков объем торгов SN39?
Объем торгов за последние 24 часа для SN39 составляет -- USD.
Вырастет ли SN39 в цене в этом году?
SN39 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SN39 для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:29:41 (UTC+8)

