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Топ токенов категории Экосистема Believe.app по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Believe.app. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Kled AI
Kled AI
KLED
$ 0.01147478
+0.60%
+0.00%
+9.98%
$ 11.47M
$ 445.56K
2
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.0224
-0.13%
-2.74%
+11.72%
$ 10.36M
$ 5.07M
3
Dupe
Dupe
DUPE
$ 0.00208324
+0.55%
-0.00%
-6.05%
$ 2.08M
$ 15.16K
4
Believe
Believe
BELIEVE
$ 0.00138697
+0.17%
-0.01%
-7.27%
$ 1.78M
$ 231.82K
5
Avo
Avo
AVO
$ 0.00116386
-0.21%
+0.00%
-6.01%
$ 1.16M
$ 5.06K
6
VIVA
VIVA
VIVA
$ 0.00029476
+0.02%
--
+2.57%
$ 294.76K
$ 6.37
7
Infraxa
Infraxa
INFRA
$ 0.00026388
-1.73%
-0.03%
-3.57%
$ 263.88K
$ 524.19
8
Jatevo
Jatevo
JTVO
$ 0.00015379
-0.17%
-0.07%
-34.77%
$ 153.77K
$ 4.09K
9
SUBY
SUBY
SUBY
$ 0.00013325
-0.07%
+0.05%
-15.79%
$ 133.39K
$ 856.46
10
VIRUS
VIRUS
VIRUS
$ 0.00011092
+0.46%
-0.01%
+4.25%
$ 110.91K
$ 121.88
11
AgentHub
AgentHub
DIRA
$ 7.609E-5
-1.25%
-7.40%
+13.30%
$ 76.02K
--
12
Startup
Startup
STARTUP
$ 5.145E-5
+0.45%
-2.20%
-1.55%
$ 50.95K
--
13
gooncoin
gooncoin
GOONC
$ 2.96E-5
0.00%
+0.90%
+0.95%
$ 29.60K
--
14
Inbox
Inbox
INBOX
$ 2.932E-5
0.00%
-1.70%
-1.87%
$ 29.31K
--
15
Foundry
Foundry
FDRY
$ 2.255E-5
+0.45%
-0.30%
+9.84%
$ 22.56K
--
16
Giggles
Giggles
GIGGLES
$ 2.312E-5
0.00%
-3.00%
-3.63%
$ 21.40K
--
17
Yapper
Yapper
YAPPER
$ 2.092E-5
0.00%
+4.10%
-0.52%
$ 20.92K
--
18
Noodle
Noodle
NOODLE
$ 1.724E-5
0.00%
-0.80%
-0.23%
$ 17.24K
--
19
FITCOIN
FITCOIN
FITCOIN
$ 1.399E-5
+0.50%
-4.80%
-2.30%
$ 12.76K
--
20
AfterHour
AfterHour
AH
$ 2.165E-5
0.00%
-2.20%
-2.04%
$ 12.69K
--
21
SocialCrab
SocialCrab
SCRB
$ 1.268E-5
0.00%
-0.40%
-0.63%
$ 12.68K
--
22
Yourself
Yourself
YOURSELF
$ 1.236E-5
0.00%
+3.30%
+2.91%
$ 12.35K
--
23
CreatorGen
CreatorGen
CREATOR
$ 1.222E-5
0.00%
-9.30%
-11.00%
$ 12.22K
--
24
WaterMinder
WaterMinder
WMDR
$ 1.155E-5
+0.52%
-1.40%
+2.03%
$ 11.54K
--
25
Superfriend
Superfriend
SUPFRIEND
$ 1.136E-5
+0.44%
-0.40%
-2.41%
$ 11.35K
--
26
Algon Trade
Algon Trade
ALG
$ 9.91E-6
0.00%
+3.70%
+3.77%
$ 9.47K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Believe.app и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Believe.app представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 26 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $28.17M.
Какой токен из категории Экосистема Believe.app демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Believe.app, отслеживаемых на MEXC, YAPPER продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.10% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Believe.app находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 26 токенов категории Экосистема Believe.app, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Believe.app относятся KLED, PROMPT, DUPE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Believe.app?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Believe.app составляет примерно $28.17M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Believe.app, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.