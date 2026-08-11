На какой блокчейн-сети работает Startup?

Startup работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена STARTUP?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -1.61% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Startup?

Startup относится к категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Believe.app Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать STARTUP с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Startup?

Его рыночная капитализация составляет ₽3805636.7773564560000, что ставит актив на 6932-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов STARTUP сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 990094270.2971629 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Startup?

За последний день объем торговли STARTUP составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Startup колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.