GOONC

$GOONC – это мемкоин, вдохновленный культурным феноменом под названием «gooning». Предположительно, он был запущен через @launchcoin разработчиком @basedalexandoor, которого связывают слухи с @OpenAI. Название монеты происходит от термина «gooning», который изначально описывал трансоподобное, гиперсфокусированное состояние, возникающее после продолжительного увлечения такими занятиями, как просмотр коротких видео или видеоигры. Этот термин часто используется поколением Z в самоироничном ключе для описания бессмысленного погружения.

Название криптовалютыGOONC

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$GOONC – это мемкоин, вдохновленный культурным феноменом под названием «gooning». Предположительно, он был запущен через @launchcoin разработчиком @basedalexandoor, которого связывают слухи с @OpenAI. Название монеты происходит от термина «gooning», который изначально описывал трансоподобное, гиперсфокусированное состояние, возникающее после продолжительного увлечения такими занятиями, как просмотр коротких видео или видеоигры. Этот термин часто используется поколением Z в самоироничном ключе для описания бессмысленного погружения.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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