Текущая цена Foundry сегодня составляет 0,00074484 USD. Следите за обновлениями цены FDRY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FDRY прямо сейчас на MEXC.

Логотип Foundry

Цена Foundry (FDRY)

Не в листинге

Текущая цена 1 FDRY в USD:

$0,00074715
$0,00074715
-11,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Foundry (FDRY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:40:37 (UTC+8)

Информация о ценах Foundry (FDRY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00072957
$ 0,00072957
Мин 24Ч
$ 0,00085143
$ 0,00085143
Макс 24Ч

$ 0,00072957
$ 0,00072957

$ 0,00085143
$ 0,00085143

$ 0,00188783
$ 0,00188783

$ 0,00022664
$ 0,00022664

+0,97%

-11,91%

-25,21%

-25,21%

Текущая цена Foundry (FDRY) составляет $0,00074484. За последние 24 часа FDRY торговался в диапазоне от $ 0,00072957 до $ 0,00085143, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FDRY за все время составляет $ 0,00188783, а минимальная – $ 0,00022664.

Что касается краткосрочной динамики, FDRY изменился на +0,97% за последний час, на -11,91% за 24 часа и на -25,21% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Foundry (FDRY)

$ 745,37K
$ 745,37K

--
--

$ 745,37K
$ 745,37K

999,98M
999,98M

999 983 685,1787281
999 983 685,1787281

Текущая рыночная капитализация Foundry составляет $ 745,37K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FDRY составляет 999,98M, а общее предложение – 999983685.1787281. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 745,37K.

История цен Foundry (FDRY) в USD

За сегодня изменение цены Foundry на USD составило $ -0,000100768958738951.
За последние 30 дней изменение цены Foundry на USD составило $ +0,0015728425.
За последние 60 дней изменение цены Foundry на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Foundry на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000100768958738951-11,91%
30 дней$ +0,0015728425+211,17%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Foundry (FDRY)

GetFoundry is a specialized AI agent foundry that builds domain-expert agents capable of performing actual business tasks, starting with professional video marketing. Unlike generic AI tools that try to do everything poorly, GetFoundry creates agents that excel at specific functions - beginning with GetVideos.app, which solved character consistency in AI video generation using Veo 3 technology. The project aims to replace expensive human specialists with AI agents that can generate professional-grade marketing videos in hours rather than weeks, at a fraction of traditional agency costs. The foundry approach means each new agent will serve different business functions while maintaining the high specialization standard proven by the video marketing agent.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Foundry (USD)

Сколько будет стоить Foundry (FDRY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Foundry (FDRY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Foundry.

Проверьте прогноз цены Foundry!

FDRY на местную валюту

Токеномика Foundry (FDRY)

Понимание токеномики Foundry (FDRY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FDRY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Foundry (FDRY)

Сколько стоит Foundry (FDRY) на сегодня?
Актуальная цена FDRY в USD – 0,00074484 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FDRY в USD?
Текущая цена FDRY в USD составляет $ 0,00074484. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Foundry?
Рыночная капитализация FDRY составляет $ 745,37K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FDRY?
Циркулирующее предложение FDRY составляет 999,98M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FDRY?
FDRY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00188783 USD.
Какова была минимальная цена FDRY за все время (ATL)?
FDRY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00022664 USD.
Каков объем торгов FDRY?
Объем торгов за последние 24 часа для FDRY составляет -- USD.
Вырастет ли FDRY в цене в этом году?
FDRY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FDRY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:40:37 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.