Что такое Foundry (FDRY)

GetFoundry is a specialized AI agent foundry that builds domain-expert agents capable of performing actual business tasks, starting with professional video marketing. Unlike generic AI tools that try to do everything poorly, GetFoundry creates agents that excel at specific functions - beginning with GetVideos.app, which solved character consistency in AI video generation using Veo 3 technology. The project aims to replace expensive human specialists with AI agents that can generate professional-grade marketing videos in hours rather than weeks, at a fraction of traditional agency costs. The foundry approach means each new agent will serve different business functions while maintaining the high specialization standard proven by the video marketing agent.

Сколько будет стоить Foundry (FDRY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Foundry (FDRY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Foundry.

FDRY на местную валюту

Токеномика Foundry (FDRY)

Понимание токеномики Foundry (FDRY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FDRY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Foundry (FDRY) Сколько стоит Foundry (FDRY) на сегодня? Актуальная цена FDRY в USD – 0,00074484 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FDRY в USD? $ 0,00074484 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FDRY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Foundry? Рыночная капитализация FDRY составляет $ 745,37K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FDRY? Циркулирующее предложение FDRY составляет 999,98M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FDRY? FDRY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00188783 USD . Какова была минимальная цена FDRY за все время (ATL)? FDRY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00022664 USD . Каков объем торгов FDRY? Объем торгов за последние 24 часа для FDRY составляет -- USD . Вырастет ли FDRY в цене в этом году? FDRY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FDRY для более подробного анализа.

