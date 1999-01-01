YAPPER

$YAPPER – это токен, объединяющий создание видео с помощью ИИ и мем-культуру. Поддерживает генерацию дипфейков, озвучку и ремиксы видео. Общий охват уже превысил 100 миллионов просмотров. Запущен на платформе Believe.

Название криптовалютыYAPPER

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$YAPPER – это токен, объединяющий создание видео с помощью ИИ и мем-культуру. Поддерживает генерацию дипфейков, озвучку и ремиксы видео. Общий охват уже превысил 100 миллионов просмотров. Запущен на платформе Believe.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.