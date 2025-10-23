Текущая цена FITCOIN сегодня составляет 0,00204245 USD. Следите за обновлениями цены FITCOIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FITCOIN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена FITCOIN сегодня составляет 0,00204245 USD. Следите за обновлениями цены FITCOIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FITCOIN прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о FITCOIN

Информация о цене FITCOIN

Официальный сайт FITCOIN

Токеномика FITCOIN

Прогноз цен FITCOIN

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип FITCOIN

Цена FITCOIN (FITCOIN)

Не в листинге

Текущая цена 1 FITCOIN в USD:

$0,00204245
$0,00204245$0,00204245
-2,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены FITCOIN (FITCOIN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:40:07 (UTC+8)

Информация о ценах FITCOIN (FITCOIN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00188452
$ 0,00188452$ 0,00188452
Мин 24Ч
$ 0,00210113
$ 0,00210113$ 0,00210113
Макс 24Ч

$ 0,00188452
$ 0,00188452$ 0,00188452

$ 0,00210113
$ 0,00210113$ 0,00210113

$ 0,00833283
$ 0,00833283$ 0,00833283

$ 0
$ 0$ 0

+1,48%

-2,07%

-4,01%

-4,01%

Текущая цена FITCOIN (FITCOIN) составляет $0,00204245. За последние 24 часа FITCOIN торговался в диапазоне от $ 0,00188452 до $ 0,00210113, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FITCOIN за все время составляет $ 0,00833283, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, FITCOIN изменился на +1,48% за последний час, на -2,07% за 24 часа и на -4,01% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация FITCOIN (FITCOIN)

$ 1,84M
$ 1,84M$ 1,84M

--
----

$ 1,89M
$ 1,89M$ 1,89M

899,34M
899,34M 899,34M

923 364 626,8547579
923 364 626,8547579 923 364 626,8547579

Текущая рыночная капитализация FITCOIN составляет $ 1,84M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FITCOIN составляет 899,34M, а общее предложение – 923364626.8547579. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,89M.

История цен FITCOIN (FITCOIN) в USD

За сегодня изменение цены FITCOIN на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены FITCOIN на USD составило $ +0,0003264462.
За последние 60 дней изменение цены FITCOIN на USD составило $ +0,0013512984.
За последние 90 дней изменение цены FITCOIN на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,07%
30 дней$ +0,0003264462+15,98%
60 дней$ +0,0013512984+66,16%
90 дней$ 0--

Что такое FITCOIN (FITCOIN)

Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник FITCOIN (FITCOIN)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены FITCOIN (USD)

Сколько будет стоить FITCOIN (FITCOIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов FITCOIN (FITCOIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для FITCOIN.

Проверьте прогноз цены FITCOIN!

FITCOIN на местную валюту

Токеномика FITCOIN (FITCOIN)

Понимание токеномики FITCOIN (FITCOIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FITCOIN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о FITCOIN (FITCOIN)

Сколько стоит FITCOIN (FITCOIN) на сегодня?
Актуальная цена FITCOIN в USD – 0,00204245 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FITCOIN в USD?
Текущая цена FITCOIN в USD составляет $ 0,00204245. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация FITCOIN?
Рыночная капитализация FITCOIN составляет $ 1,84M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FITCOIN?
Циркулирующее предложение FITCOIN составляет 899,34M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FITCOIN?
FITCOIN достиг максимальной цены (ATH) в 0,00833283 USD.
Какова была минимальная цена FITCOIN за все время (ATL)?
FITCOIN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов FITCOIN?
Объем торгов за последние 24 часа для FITCOIN составляет -- USD.
Вырастет ли FITCOIN в цене в этом году?
FITCOIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FITCOIN для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:40:07 (UTC+8)

Важные обновления индустрии FITCOIN (FITCOIN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.