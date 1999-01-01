SUPFRIEND

SuperFriend – это криптовалюта, ориентированная на разработчиков, которая объединяет токеномику с визуализацией на основе ИИ. Она позволяет пользователям взаимодействовать с кодовыми базами в разговорной и интуитивной форме, облегчая изучение, понимание и управление программными проектами. Вне зависимости от того, работаете ли вы с новым репозиторием или поддерживаете старый код, SuperFriend упрощает понимание и повышает производительность.

Название криптовалютыSUPFRIEND

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеSuperFriend – это криптовалюта, ориентированная на разработчиков, которая объединяет токеномику с визуализацией на основе ИИ. Она позволяет пользователям взаимодействовать с кодовыми базами в разговорной и интуитивной форме, облегчая изучение, понимание и управление программными проектами. Вне зависимости от того, работаете ли вы с новым репозиторием или поддерживаете старый код, SuperFriend упрощает понимание и повышает производительность.

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