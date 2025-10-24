Что такое VIVA (VIVA)

VIVA's new platform drives real-world impact by delivering an efficient, inflation-resistant payment ecosystem—both in-store and in-app. We're bridging real-world infrastructure with crypto to empower people across emerging markets. Built for accessibility, VIVA connects the digital and physical economies by providing essential tools, services, and connectivity to those who need them most. At the center of it all is the VIVA app: a community-first Superapp and supercharged browser designed to streamline access to financial services, commerce, and content. $VIVA will serve as the native token powering the entire ecosystem.

Источник VIVA (VIVA) Официальный веб-сайт

Прогноз цены VIVA (USD)

Сколько будет стоить VIVA (VIVA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VIVA (VIVA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для VIVA.

Проверьте прогноз цены VIVA!

VIVA на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика VIVA (VIVA)

Понимание токеномики VIVA (VIVA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VIVA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VIVA (VIVA) Сколько стоит VIVA (VIVA) на сегодня? Актуальная цена VIVA в USD – 0.00490931 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VIVA в USD? $ 0.00490931 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VIVA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация VIVA? Рыночная капитализация VIVA составляет $ 4.91M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VIVA? Циркулирующее предложение VIVA составляет 1000.00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) VIVA? VIVA достиг максимальной цены (ATH) в 0.01138801 USD . Какова была минимальная цена VIVA за все время (ATL)? VIVA достиг минимальной цены (ATL) в 0.00199132 USD . Каков объем торгов VIVA? Объем торгов за последние 24 часа для VIVA составляет -- USD . Вырастет ли VIVA в цене в этом году? VIVA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VIVA для более подробного анализа.

