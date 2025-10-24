Текущая цена VIVA сегодня составляет 0.00490931 USD. Следите за обновлениями цены VIVA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VIVA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена VIVA сегодня составляет 0.00490931 USD. Следите за обновлениями цены VIVA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VIVA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о VIVA

Информация о цене VIVA

Официальный сайт VIVA

Токеномика VIVA

Прогноз цен VIVA

Логотип VIVA

Цена VIVA (VIVA)

Не в листинге

Текущая цена 1 VIVA в USD:

$0.00490931
+1.40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены VIVA (VIVA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:11:07 (UTC+8)

Информация о ценах VIVA (VIVA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.00436963
Мин 24Ч
$ 0.00506464
Макс 24Ч

$ 0.00436963
$ 0.00506464
$ 0.01138801
$ 0.00199132
-2.45%

+1.41%

-6.04%

-6.04%

Текущая цена VIVA (VIVA) составляет $0.00490931. За последние 24 часа VIVA торговался в диапазоне от $ 0.00436963 до $ 0.00506464, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VIVA за все время составляет $ 0.01138801, а минимальная – $ 0.00199132.

Что касается краткосрочной динамики, VIVA изменился на -2.45% за последний час, на +1.41% за 24 часа и на -6.04% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация VIVA (VIVA)

$ 4.91M
--
$ 4.91M
1000.00M
999,996,105.8538381
Текущая рыночная капитализация VIVA составляет $ 4.91M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VIVA составляет 1000.00M, а общее предложение – 999996105.8538381. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4.91M.

История цен VIVA (VIVA) в USD

За сегодня изменение цены VIVA на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены VIVA на USD составило $ -0.0005883911.
За последние 60 дней изменение цены VIVA на USD составило $ +0.0059277591.
За последние 90 дней изменение цены VIVA на USD составило $ +0.0018125456848420103.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1.41%
30 дней$ -0.0005883911-11.98%
60 дней$ +0.0059277591+120.75%
90 дней$ +0.0018125456848420103+58.53%

Что такое VIVA (VIVA)

VIVA’s new platform drives real-world impact by delivering an efficient, inflation-resistant payment ecosystem—both in-store and in-app. We’re bridging real-world infrastructure with crypto to empower people across emerging markets. Built for accessibility, VIVA connects the digital and physical economies by providing essential tools, services, and connectivity to those who need them most.

At the center of it all is the VIVA app: a community-first Superapp and supercharged browser designed to streamline access to financial services, commerce, and content. $VIVA will serve as the native token powering the entire ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник VIVA (VIVA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены VIVA (USD)

Сколько будет стоить VIVA (VIVA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VIVA (VIVA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для VIVA.

Проверьте прогноз цены VIVA!

VIVA на местную валюту

Токеномика VIVA (VIVA)

Понимание токеномики VIVA (VIVA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VIVA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VIVA (VIVA)

Сколько стоит VIVA (VIVA) на сегодня?
Актуальная цена VIVA в USD – 0.00490931 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VIVA в USD?
Текущая цена VIVA в USD составляет $ 0.00490931. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация VIVA?
Рыночная капитализация VIVA составляет $ 4.91M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VIVA?
Циркулирующее предложение VIVA составляет 1000.00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VIVA?
VIVA достиг максимальной цены (ATH) в 0.01138801 USD.
Какова была минимальная цена VIVA за все время (ATL)?
VIVA достиг минимальной цены (ATL) в 0.00199132 USD.
Каков объем торгов VIVA?
Объем торгов за последние 24 часа для VIVA составляет -- USD.
Вырастет ли VIVA в цене в этом году?
VIVA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VIVA для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.