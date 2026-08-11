Сегодняшняя цена VIRUS

Текущая цена VIRUS (VIRUS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VIRUS на USD составляет $ 0 за VIRUS.

На данный момент VIRUS занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 111 635, при оборотном предложении 999,96M VIRUS. В течение последних 24 часов, VIRUS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,03406607, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VIRUS изменился на -0,14% за последний час и на +5,88% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 187,21.

Рыночная информация VIRUS (VIRUS)

Рыночная капитализация $ 111,64K$ 111,64K $ 111,64K Объем (24Ч) $ 187,21$ 187,21 $ 187,21 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 111,64K$ 111,64K $ 111,64K Оборотное предложение 999,96M 999,96M 999,96M Общее предложение 999 961 605,8875396 999 961 605,8875396 999 961 605,8875396

Текущая рыночная капитализация VIRUS составляет $ 111,64K, при 24-часовом объеме торгов $ 187,21. Циркулируещее обращение VIRUS составляет 999,96M, а общее предложение – 999961605.8875396. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 111,64K.