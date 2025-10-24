Информация о ценах gooncoin (GOONCOIN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0,0017408$ 0,0017408 $ 0,0017408 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) +0,69% Изменение цены (1Д) -0,72% Изменение цены (7Д) +3,52% Изменение цены (7Д) +3,52%

Текущая цена gooncoin (GOONCOIN) составляет --. За последние 24 часа GOONCOIN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GOONCOIN за все время составляет $ 0,0017408, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GOONCOIN изменился на +0,69% за последний час, на -0,72% за 24 часа и на +3,52% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация gooncoin (GOONCOIN)

Рыночная капитализация $ 15,96K$ 15,96K $ 15,96K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 15,96K$ 15,96K $ 15,96K Оборотное предложение 996,64M 996,64M 996,64M Общее предложение 996 635 539,354288 996 635 539,354288 996 635 539,354288

Текущая рыночная капитализация gooncoin составляет $ 15,96K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GOONCOIN составляет 996,64M, а общее предложение – 996635539.354288. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15,96K.