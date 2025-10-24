Цена gooncoin (GOONCOIN)
+0,69%
-0,72%
+3,52%
+3,52%
Текущая цена gooncoin (GOONCOIN) составляет --. За последние 24 часа GOONCOIN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GOONCOIN за все время составляет $ 0,0017408, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, GOONCOIN изменился на +0,69% за последний час, на -0,72% за 24 часа и на +3,52% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация gooncoin составляет $ 15,96K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GOONCOIN составляет 996,64M, а общее предложение – 996635539.354288. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15,96K.
За сегодня изменение цены gooncoin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены gooncoin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены gooncoin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены gooncoin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0,72%
|30 дней
|$ 0
|-53,00%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
The Rise of “Goon”: Word of the Year
Every year, language evolves in ways that reflect society’s cultural trends, digital landscapes, and shared experiences. In 2025, one word has undeniably risen above all others: goon. Declared the most popular and used word of the year, “goon” has taken on a life of its own, transforming from a simple term into a viral cultural phenomenon. Its versatility, humorous undertones, and adaptability have made it a staple of online expression, particularly through the explosive rise of “gooning.”
Daily Usage and Narratives Around the Word Unlike fleeting internet slang that trends for a few weeks, “goon” has established itself as a daily part of conversations. People casually slip it into text messages, captions, and comments, often to describe someone being silly, overly invested in something, or simply vibing in a ridiculous way. The narratives around “gooning” are fluid and flexible—sometimes playful, sometimes satirical, and often used to exaggerate behavior in a way that feels universally relatable. This adaptability has been central to its staying power.
The Social Media Explosion “Gooning” has spread across all major social platforms, but it has particularly flourished on TikTok and Instagram. On TikTok, creators have built entire trends and skits around the word, using it as both a punchline and an identity. Whether it’s a teenager joking about “gooning” too hard over a video game, or a comedic skit portraying a “goon mindset,” the word’s humorous charm makes content instantly shareable. Instagram memes and reels often use the term in captions and overlays, amplifying its visibility and embedding it into the digital zeitgeist. The sheer volume of “goon” content ensures that even casual users encounter it daily, further fueling its popularity.
Virality and Meme Culture The viral nature of “gooning” is tied directly to meme culture. The word is short, punchy, and adaptable—perfect qualities for rapid online circulation. Memes using “goon” thrive because they can be absurd, self-deprecating, or layered with irony, aligning with the internet’s evolving humor style. The spread of these memes across platforms like Twitter, Reddit, and Discord has created a reinforcing cycle: the more people see “goon,” the more they use it, and the more it embeds itself into mainstream conversation. In essence, “gooning” became viral not through a single event, but through the cumulative momentum of countless micro-trends.
Cultural Symbolism of “Goon” What makes “goon” particularly fascinating is its symbolic role in digital culture. It represents a break from seriousness—a way to acknowledge absurdity in everyday life. Calling someone a “goon” or admitting to “gooning” is not meant as an insult but as a badge of comedic self-awareness. In a world often oversaturated with polished influencer content and curated perfection, “goon” stands out as refreshingly raw and unfiltered. It embraces the ridiculous, allowing people to laugh at themselves and their obsessions.
Conclusion The rise of “goon” and the viral phenomenon of “gooning” illustrate how language adapts to the rhythms of online culture. What began as slang has now become a defining word of the year, shaping how people communicate, joke, and even self-identify. Its omnipresence across TikTok, Instagram, and beyond proves that “goon” is not just a passing trend but a cultural marker of this digital moment. In 2025, to goon is to belong to a shared narrative of humor, irony, and viral creativity—and it shows no sign of slowing down.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Сколько будет стоить gooncoin (GOONCOIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов gooncoin (GOONCOIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для gooncoin.
Проверьте прогноз цены gooncoin!
Понимание токеномики gooncoin (GOONCOIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GOONCOIN прямо сейчас!
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-23 22:32:48
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
|10-23 15:34:02
|Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
|10-23 01:13:05
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
|10-22 21:14:27
|Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
|10-22 12:58:37
|Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
|10-21 22:34:24
|Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.