Какова текущая цена Dupe?

Dupe торгуется по цене ₽0.153282730788902512000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -1.71%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как DUPE соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -1.71% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если DUPE превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Dupe показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Believe.app Ecosystem?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Believe.app Ecosystem DUPE демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Dupe?

Рыночная капитализация ₽153224595.7456197424000 ставит DUPE на 2180-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.152312317003345856000 до ₽0.157988152760657184000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется DUPE?

Dupe обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку DUPE?

При наличии в обращении 999940462.4905884 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.