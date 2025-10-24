Текущая цена WaterMinder сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены WMDR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WMDR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена WaterMinder сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены WMDR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WMDR прямо сейчас на MEXC.

Цена WaterMinder (WMDR)

Текущая цена 1 WMDR в USD:

$0,00022313
$0,00022313$0,00022313
+2,20%1D
График цены WaterMinder (WMDR) в реальном времени
Информация о ценах WaterMinder (WMDR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

$ 0,00259935
$ 0,00259935$ 0,00259935

-0,16%

+2,18%

-10,51%

-10,51%

Текущая цена WaterMinder (WMDR) составляет --. За последние 24 часа WMDR торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WMDR за все время составляет $ 0,00259935, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, WMDR изменился на -0,16% за последний час, на +2,18% за 24 часа и на -10,51% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация WaterMinder (WMDR)

Текущая рыночная капитализация WaterMinder составляет $ 223,12K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WMDR составляет 999,97M, а общее предложение – 999969707.096616. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 223,12K.

История цен WaterMinder (WMDR) в USD

За сегодня изменение цены WaterMinder на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены WaterMinder на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены WaterMinder на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены WaterMinder на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,18%
30 дней$ 0-7,51%
60 дней$ 0-25,93%
90 дней$ 0--

Что такое WaterMinder (WMDR)

WaterMinder’s mission is to raise awareness and importance of hydration. For more than a decade, we’ve been helping people stay hydrated.

Since its launch, our app has taken the world by storm, with over 5 million downloads and counting. It’s been honored with prestigious accolades, including the App Store Editor’s Choice Award and being named Apple’s Best of 2019 App. The app has earned glowing features in top publications and outlets like The New Yorker, Women’s Health, Glamour, TechCrunch, Mashable, Lifehacker, and The Telegraph, to name a few. Its widespread recognition and user-friendly design have made it a go-to tool for millions, including high-profile users like Twitter founder Jack Dorsey and a Dubai prince, showcasing its universal appeal and impact.

Beyond its success in the app world, we’ve expanded our mission with the release of the Hydration Guide book, empowering users to live healthier lives.

The app’s versatility shines through its availability across multiple platforms, including iOS, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS, and Android.

We’re thrilled to keep pushing the boundaries of what’s possible in health and technology.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены WaterMinder (USD)

Сколько будет стоить WaterMinder (WMDR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов WaterMinder (WMDR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для WaterMinder.

Проверьте прогноз цены WaterMinder!

Токеномика WaterMinder (WMDR)

Понимание токеномики WaterMinder (WMDR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WMDR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о WaterMinder (WMDR)

Сколько стоит WaterMinder (WMDR) на сегодня?
Актуальная цена WMDR в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WMDR в USD?
Текущая цена WMDR в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация WaterMinder?
Рыночная капитализация WMDR составляет $ 223,12K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WMDR?
Циркулирующее предложение WMDR составляет 999,97M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WMDR?
WMDR достиг максимальной цены (ATH) в 0,00259935 USD.
Какова была минимальная цена WMDR за все время (ATL)?
WMDR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов WMDR?
Объем торгов за последние 24 часа для WMDR составляет -- USD.
Вырастет ли WMDR в цене в этом году?
WMDR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WMDR для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.