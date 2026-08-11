Сегодняшняя цена MiroShark

Текущая цена MiroShark (MIROSHARK) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MIROSHARK на USD составляет $ 0 за MIROSHARK.

На данный момент MiroShark занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 258 861, при оборотном предложении 100,00B MIROSHARK. В течение последних 24 часов, MIROSHARK торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MIROSHARK изменился на -0,43% за последний час и на -5,77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация MiroShark (MIROSHARK)

Рыночная капитализация $ 258,86K$ 258,86K $ 258,86K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 258,86K$ 258,86K $ 258,86K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Текущая рыночная капитализация MiroShark составляет $ 258,86K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MIROSHARK составляет 100,00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 258,86K.