Сегодняшняя цена openagentmarket

Текущая цена openagentmarket (OPENAGENTMARKET) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,67% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OPENAGENTMARKET на USD составляет $ 0 за OPENAGENTMARKET.

На данный момент openagentmarket занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 43 087, при оборотном предложении 100,00B OPENAGENTMARKET. В течение последних 24 часов, OPENAGENTMARKET торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе OPENAGENTMARKET изменился на -- за последний час и на +0,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация openagentmarket (OPENAGENTMARKET)

Рыночная капитализация $ 43,09K$ 43,09K $ 43,09K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 43,09K$ 43,09K $ 43,09K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация openagentmarket составляет $ 43,09K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OPENAGENTMARKET составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 43,09K.