Сегодняшняя цена AntiHunter

Текущая цена AntiHunter (ANTIHUNTER) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,80% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ANTIHUNTER на USD составляет $ 0 за ANTIHUNTER.

На данный момент AntiHunter занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 58 126, при оборотном предложении 100,00B ANTIHUNTER. В течение последних 24 часов, ANTIHUNTER торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ANTIHUNTER изменился на +0,20% за последний час и на +1,13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация AntiHunter (ANTIHUNTER)

Рыночная капитализация $ 58,13K$ 58,13K $ 58,13K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 58,13K$ 58,13K $ 58,13K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация AntiHunter составляет $ 58,13K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ANTIHUNTER составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 58,13K.