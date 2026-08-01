Сегодняшняя цена BOTCOIN

Текущая цена BOTCOIN (BOTCOIN) сегодня составляет $ 0 с изменением 94,08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BOTCOIN на USD составляет $ 0 за BOTCOIN.

На данный момент BOTCOIN занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 40 288, при оборотном предложении 100,00B BOTCOIN. В течение последних 24 часов, BOTCOIN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BOTCOIN изменился на -0,34% за последний час и на -96,24% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация BOTCOIN (BOTCOIN)

Рыночная капитализация $ 40,29K$ 40,29K $ 40,29K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 40,29K$ 40,29K $ 40,29K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация BOTCOIN составляет $ 40,29K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BOTCOIN составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 40,29K.