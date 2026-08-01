На какой блокчейн-сети работает cyb3rwr3n?

cyb3rwr3n работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена CYB3RWR3N?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -2.60% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится cyb3rwr3n?

cyb3rwr3n относится к категории Meme,Base Ecosystem,AI Meme,Base Meme,Bankr Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать CYB3RWR3N с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация cyb3rwr3n?

Его рыночная капитализация составляет ₽15729457.8588568960000, что ставит актив на 4650-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов CYB3RWR3N сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 100000000000.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля cyb3rwr3n?

За последний день объем торговли CYB3RWR3N составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа cyb3rwr3n колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.