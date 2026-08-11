Сегодняшняя цена Juno Agent

Текущая цена Juno Agent (JUNO) сегодня составляет $ 0 с изменением 7,46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JUNO на USD составляет $ 0 за JUNO.

На данный момент Juno Agent занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 203 698, при оборотном предложении 98,88B JUNO. В течение последних 24 часов, JUNO торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе JUNO изменился на -0,14% за последний час и на -12,97% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Juno Agent (JUNO)

Рыночная капитализация $ 203,70K$ 203,70K $ 203,70K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 203,70K$ 203,70K $ 203,70K Оборотное предложение 98,88B 98,88B 98,88B Общее предложение 98 882 451 819,4269 98 882 451 819,4269 98 882 451 819,4269

Текущая рыночная капитализация Juno Agent составляет $ 203,70K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение JUNO составляет 98,88B, а общее предложение – 98882451819.4269. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 203,70K.